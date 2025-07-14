Полицейские показали на видео сжигание кокаина на миллиард рублей

В Петербурге на видео попало сжигание 500 килограммов кокаина на миллиард рублей

В Санкт-Петербурге на видео попало сжигание кокаина на миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как наркотики в черных мешках складывают в кучу в специально подготовленном месте, а затем сжигают. Таким образом было уничтожено уже около 530 килограммов кокаина.

Наркотические вещества проходили вещдоками по уголовным делам, а после вынесения приговоров они подлежат уничтожению. Процедура утилизации проходила под контролем межведомственной комиссии, представителей комитета по здравоохранению и комитета по природопользованию.

Ранее сообщалось, что в российском городе полицейские сожгли более 300 килограммов наркотиков.