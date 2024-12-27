В российском городе полицейские сожгли более 300 килограммов наркотиков

В Петербурге полиция сожгла 300 кг наркотиков на сумму более ₽120 млн

В Санкт-Петербурге на полигоне полиция сожгла более 300 килограммов наркотиков, прекурсоры, психотропные вещества и химическое оборудование общей стоимостью более 120 миллионов рублей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным канала, сожженное являлось вещественным доказательством по уголовным делам, по которым суд уже вынес обвинительные приговоры. Отмечается, что сожжение проходило под контролем представителей Комитета по здравоохранению и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Туле полицейские задержали россиянина с партией наркотика в банках из-под собачьего корма.

