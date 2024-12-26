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15:14, 26 декабря 2024Силовые структуры

Полицейские задержали россиянина с партией наркотика в банках из-под собачьего корма

В Туле задержали мужчину с партией наркотика в банках из-под собачьего корма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Туле полицейские задержали россиянина с партией наркотика в банках из-под собачьего корма. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений») УК РФ.

По данным ведомства, подозреваемый арендовал гараж, который использовал как перевалочный пункт для дальнейшего сбыта наркотиков оптовыми партиями. Его куратор заказывал доставку у частных перевозчиков в разные города, а мужчина приезжал в этот населенный пункт и снимал разные помещения на несколько дней. Туда привозили наркотические вещества, замаскированные под разные товары.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в гараже металлические ведра с технической смазкой, внутри которых находились пакеты с кристаллическим порошком. Анализ показал, что вещество является синтетическим наркотиком весом 16 килограмм.

Также при въезде в город был остановлен грузовой автомобиль с грузами для различных компаний. Среди перевозимого находились консервные банки с этикетками корма для собак, получателем которых значился задержанный. Внутри банок было обнаружено упакованное кристаллическое вещество, которое направили на экспертизу. Общий вес изъятого составил около 40 килограмм.

Ранее сообщалось, что глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона.

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