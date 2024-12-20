Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

Колокольцев: в Бурятии ликвидирована нарколаборатория и изъята партия мефедрона

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о ликвидации нарколаборатории в Бурятии и изъятии крупной партии мефедрона. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228 УК РФ.

По данным ведомства, трое мужчин организовали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков с целью дальнейшего сбыта. В ходе оперативной работы в Республике Бурятия сотрудниками полиции в одном из дачных поселков был обнаружен тайник с 17,5 килограмма мефедрона. Дальнейшая работа привела к ликвидации лаборатории, где производился наркотик и задержанию организаторов. Из лаборатории изъяты прекурсоры и оборудование для производства, там же обнаружены еще три тайника.

Один из задержанных откликнулся на объявление о легком заработке в мессенджере. Далее по указанию куратора арендовал помещение и установил оборудование, полученное через транспортную компанию. Еще двое его знакомых помогали с фасовкой и изготовлением.

Ранее сообщалось, что российского офицера приговорили к 10,5 года за незаконный оборот наркотиков.