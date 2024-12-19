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20:27, 19 декабря 2024Силовые структуры

Российского офицера приговорили к 10,5 года за незаконный оборот наркотиков

В Красноярске суд приговорил офицера к 10,5 года за незаконный оборот наркотиков
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил офицера к 10,5 года колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину также лишили воинского звания «старший лейтенант». Его признали виновным по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») и 228 («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, не позднее 19 марта мужчина решил подзаработать на продаже запрещенных веществ. Для этого он купил два наркотических средства — одно для себя, а другое — для реализации в Красноярске. 19 марта в квартиру к офицеру пришли сотрудники ФСБ, которые и обнаружили там наркотики. Военного задержали.

Ранее под Калининградом задержали двоих местных жителей, которые выращивали плантацию конопли в подземном бункере.

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