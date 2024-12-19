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10:31, 19 декабря 2024Силовые структуры

Плантацию конопли обнаружили в подземном бункере в российском регионе

Под Калининградом поймали двух мужчин, вырастивших в бункере плантацию конопли
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Под Калининградом задержаны двое местных жителей, которые выращивали плантацию конопли в подземном бункере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, бункер был обнаружен в Гвардейске. Он был обустроен под теплицей на придомовой территории одного из фигурантов. Во время обследования помещения силовики изъяли 45 кустов конопли общим весом около 24 килограммов. Кроме того, оперативники нашли приготовленную к продаже марихуану массой более 1,5 килограмма. Также обыски прошли по адресам проживания задержанных. В результате оперативники изъяли около 100 граммов марихуаны.

В отношении них возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») и части 2 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») УК РФ. Один из мужчин заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области полиция изъяла у 63-летнего пенсионера из села Венцелево 14 килограммов марихуаны.

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