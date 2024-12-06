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17:47, 6 декабря 2024Силовые структуры

Российский пенсионер заготовил 14 килограммов марихуаны и курил ее втайне от жены

МВД: пенсионер в ЕАО заготовил 14 кг марихуаны и курил от боли в печени
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Еврейском автономном округе (ЕАО) полиция изъяла у 63-летнего пенсионера из села Венцелево 14 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Заготовки мужчина хранил в двух алюминиевых бидонах и бочке, которые полицейские нашли в надворной постройке на территории домовладения.

Пенсионер рассказал силовикам, что дикорастущие кусты конопли он собрал за огородом своего дома и прятал в сарае, где втайне от жены раскуривал, чтобы снять болевые ощущения в печени.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28 ноября сообщалось, что в Краснодарском крае полицейские задержали мужчину, который угостил коллег кексами с наркотиками.

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