Российский пенсионер заготовил 14 килограммов марихуаны и курил ее втайне от жены

В Еврейском автономном округе (ЕАО) полиция изъяла у 63-летнего пенсионера из села Венцелево 14 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.
Заготовки мужчина хранил в двух алюминиевых бидонах и бочке, которые полицейские нашли в надворной постройке на территории домовладения.
Пенсионер рассказал силовикам, что дикорастущие кусты конопли он собрал за огородом своего дома и прятал в сарае, где втайне от жены раскуривал, чтобы снять болевые ощущения в печени.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
28 ноября сообщалось, что в Краснодарском крае полицейские задержали мужчину, который угостил коллег кексами с наркотиками.