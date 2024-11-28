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11:33, 28 ноября 2024Силовые структуры

Полицейские задержали угостившего коллег кексами с наркотиками россиянина

В Краснодарском крае задержали мужчину, угостившего коллег кексами с наркотиками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: jcomp / freepik

В Краснодарском крае полицейские задержали мужчину, который угостил коллег кексами с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летний Денис работал в компании, которая занимается строительством загородных домов. Мужчина приготовил дома кексы с марихуаной и на следующий день принес их в офис, чтобы угостить коллег. Но не предупредил, что угощение было с необычной начинкой.

После употребления этой выпечки четверым мужчинам и двум женщинам стало плохо. Все доставлены в больницу с сильным отравлением. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что троих россиян суд приговорил к длительным срокам за сбыт наркотиков.

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