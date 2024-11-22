Троих россиян суд приговорил к длительным срокам за сбыт наркотиков

В Симферополе троих мужчин приговорили к длительным срокам за сбыт наркотиков

В Симферополе суд приговорил троих местных жителей к длительным срокам заключения за сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Как установил суд, в октябре 2022 года трое мужчин договорились осуществлять незаконный сбыт наркотических веществ. Позже они привлекли еще одного местного жителя. Его дело рассматривается отдельно.

Они делали закладки и с помощью мессенджера скидывали геолокации. Действовали на территории Симферополя, Ялты, Алушты и Евпатории. Из тайников было изъято более 38 граммов марихуаны и более 31 грамма мефедрона.

Суд приговорил двоих к десяти годам и шести месяцам, а еще одного — к десяти годам. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали троих россиян за торговлю украшениями с мефедроном.