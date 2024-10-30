Полицейские задержали трех россиян за торговлю украшениями с мефедроном

В Москве полиция задержала наркоторговцев, прятавших мефедрон в декор для дома

В Москве полицейские задержали трех наркоторговцев, которые прятали мефедрон в гипсовые украшения для дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным МВД, двое мужчин и женщина организовали в квартире на улице Зои и Александра Космодемьянских производство аксессуаров, в которые вкладывали наркотические вещества. Партии мефедрона они приобретали через интернет. После фасовки и упаковки товара они вызывали курьерскую службу, которая доставляла заказчикам изделия, начиненные веществом. Во время обыска было обнаружено 370 граммов мефедрона, часть из него уже была подготовлена к реализации.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали вышедшую из леса с партией наркотиков россиянку.