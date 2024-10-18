Полицейские задержали вышедшую из леса с партией наркотиков россиянку

В Подмосковье задержали женщину, вышедшую из леса с 1,5 килограмма мефедрона

В Подмосковье полицейские задержали женщину, которая вышла из лесополосы с 1,5 килограмма наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, 41-летняя жительница Мытищ попала в поле зрения правоохранительных органов, когда выходила из лесополосы около улицы Физкультурной в Лобне. Ее остановили для проверки документов, но женщина начала сильно нервничать и подозрительно себя вести. Для дальнейшей проверки она была доставлена в отдел полиции.

В ходе личного досмотра в рюкзаке женщины были обнаружены и изъяты три пакета с кристаллообразным веществом общим весом около 1,5 килограмма. Экспертиза определила содержимое как мефедрон.

Задержанная рассказала сотрудникам полиции, что нашла работу в мессенджере. В ее обязанности входило забирать и расфасовывать крупные партии наркотиков на территории Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что силовики задержали трех россиян в подпольной нарколаборатории.