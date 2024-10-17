Силовики задержали трех россиян в подпольной нарколаборатории

В Тверской области спецназ ликвидировал крупную нарколабораторию

В Тверской области силовики ликвидировали крупную нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным силовиков, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была ликвидирована лаборатория по производству синтетического наркотика, в которой задержали троих россиян. Там было изъято три с половиной килограмма кристалообразного вещества, химические реакторы, фильтровальная установка, прекурсоры, полимерные пакеты с веществом и канистры с жидкостью объемом около 350 литров.

Результаты исследования подтвердили наличие наркотического вещества в количестве 42,4 килограмма. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что наркоторговец в бегах девять лет скрывался под собственным именем и исправно платил налоги.