Наркоторговец в бегах девять лет скрывался под собственным именем и исправно платил налоги

В Великобритании наркодилер попался спустя девять лет после побега из тюрьмы

В Великобритании наркоторговец попался спустя девять лет после побега из тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

Роберт Фицджеральд был приговорен к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за продажу запрещенных веществ. В ноябре 2015 года Фицджеральду оставалось провести за решеткой еще полтора года, но он сумел выбраться из тюрьмы и пустился в бега.

Полицейские предполагали, что наркодилер скрывался в Лондоне. Однако оказалось, что все это время он жил в Оксфорде, работал под собственным именем и исправно платил налоги. Финансовые документы и вывели полицию на след Фицджеральда. Его задержали в августе 2024 года.

Отмечается, что мужчине придется отбыть оставшийся срок с предыдущего приговора, а также тот, что он получит за побег. Судья Найджел Дейли признал, что был озадачен тем, что особо не скрывавшегося Фицджеральда не могли найти в течение девяти лет.

Ранее сообщалось, что жителя Южной Кореи арестовали через 16 лет после того, как он расправился с партнершей. Он спрятал ее останки в чемодане, обложил его кирпичами и залил сверху бетоном.