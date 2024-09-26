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21:07, 26 сентября 2024Из жизни

Мужчина залил партнершу бетоном и попался через 16 лет после преступления

В Южной Корее мужчина сознался, что 16 лет назад залил партнершу бетоном

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

Жителя Южной Кореи арестовали через 16 лет после того, как он расправился с партнершей. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мужчина, которого в материалах следствия обозначают буквой «А», во всем сознался после задержания. Он рассказал, что его отношения с жертвой продолжались около пяти лет. Они вместе жили в квартире в городе Кодже. В октябре 2008 года между партнерами разгорелась ссора, «А» так разозлился, что нанес женщине удар по голове тупым предметом.

Когда «А» понял, что партнерша не дышит, он уложил тело в чемодан, а затем спрятал на балконе. Впоследствии он обложил чемодан кирпичами и залил его сверху бетоном. Через несколько лет после преступления в поисках дочери в Кодже приехала ее мать. «А» сказал ей, что ее дочь давно рассталась с ним и уехала из города. Мать обратилась в полицию, и с тех пор женщину считали пропавшей без вести.

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Спустя восемь лет владелец квартиры выселил «А» за употребление наркотиков. Он не стал искать других жильцов и использовал помещение в качестве кладовки. Небольшим балконом в спальне, где лежал чемодан с телом, он почти не пользовался.

Правда выяснилась лишь в 2024 году, когда владельцы здания начали ремонт фасадов. Рабочий, сверливший бетон на балконе, обнаружил внутри чемодан с останками женщины. Тело частично мумифицировалось, но жертву смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев. Хотя преступник в то время жил уже в другом месте, его оперативно нашли и задержали.

Ранее в США удалось раскрыть дело 44-летней давности о расправе над женщиной. Выяснилось, что преступник был ее соседом.

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      Антонина Черташ
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