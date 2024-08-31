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12:02, 31 августа 2024Из жизни

В США раскрыли преступление сорокалетней давности благодаря окурку

В США раскрыли дело о расправе над женщиной 44-летней давности с помощью окурка

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США удалось раскрыть дело 44-летней давности о расправе над женщиной с помощью взятого с окурка образца ДНК преступника. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.

«Анализ ДНК с окурка привел к аресту подозреваемого в расправе над женщиной, произошедшей в штате Вашингтон в 1980 году», — говорится в материале.

30-летнюю Дороти Марии Силзел нашли 26 февраля 1980 года в ее доме в Кенте без признаков жизни. Как отмечает полиция, в то время не было технологий, позволяющих определить подозреваемого в совершении преступления.

Жившие тогда по соседству с Силзел Кеннет Дуэйн Кундерт и его брат были одними из главных подозреваемых. В 2023 году полиция попросила братьев предоставить свои образцы ДНК для расследования. Брат Кеннета добровольно сдал образцы ДНК, а сам Кеннет отказался помогать следствию. С тех пор местные правоохранители с помощью ФБР следили за ним.

Во время наблюдения они подобрали окурок, выброшенный Кеннетом Кундертом. Криминалистическая экспертиза показала, что профиль ДНК, взятый с окурка Кеннета, совпал с ДНК преступника. На данный момент он находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что прокурор из американского штата Флорида Эшли Муди решила попробовать раскрыть давние преступления с помощью игральных карт. Она объяснила, что с помощью игры в карты заключенные могут вспомнить неизвестные следствию детали о каких-то преступлениях и поделиться ими с полицейскими. За предоставление информации преступникам будет полагаться вознаграждение.

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      Лина Пивоварова
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