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13:07, 27 июня 2024Из жизни

Прокурор решила раскрыть старые дела с помощью игральных карт

Генпрокурор Флориды решила раскрыть старые дела с помощью игральных карт

Фото: Florida Attorney General's Office

Генеральный прокурор американского штата Флорида решила положиться на игральные карты, чтобы раскрыть старые дела. Об этом сообщает NBC News.

Прокурор Эшли Муди заявила, что в тюрьмы штата доставят около пяти тысяч колод, на картах из которых будет указана информация о нераскрытых делах и пропавших людях. Играя в такие карты, заключенные могут вспомнить неизвестные следствию детали о каких-то преступлениях и поделиться ими с полицейскими. За предоставление информации преступникам будет полагаться вознаграждение, которое будет составлять не больше 9,5 тысячи долларов (829 тысяч рублей). Информаторы сохранят анонимность.

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«Мы раздаем заключенным карты с нераскрытыми делами, но мы не играем в игры», — отметила Муди. По ее мнению, подобная система получения сведений может стать «тузом в рукаве» полиции. В 2008 году с помощью игральных карт местным полицейским удалось поймать виновного в преступлении, совершенном в 2004 году.

Флорида не первый штат США, в тюрьмах которого распространяют специальные колоды. В Коннектикуте с помощью таких карт удалось раскрыть 20 преступлений, а в Южной Каролине — восемь.

Ранее сообщалось, что в США психически больная женщина, проведшая за решеткой 43 года, оказалась невиновна. Ее адвокатам спустя десятилетия удалось доказать, что преступление, в котором ее обвиняли, на самом деле совершил полицейский.

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      Юлия Юткина
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