Невиновная женщина провела за решеткой 43 года

В США проведшую за решеткой 43 года женщину признали невиновной

В США психически больная женщина, проведшая за решеткой 43 года, оказалась невиновна: преступление на самом деле совершил полицейский. Об этом сообщает The Guardian.

Сандру Хемме обвинили в расправе надо работницей библиотеки в Сент-Джозефе, штат Миссури, Патрисией Йешке. Изначально ее должны были казнить, но в 1980 году приговорили к пожизненному заключению после того, как она признала себя виновной. Единственной уликой против Хемме было ее собственное признание, которое адвокаты называли противоречивым и фактическим неверным.

В тот момент Хемме уже восемь лет состояла на учете в психиатрической больнице. Она страдала от дереализации, слуховых галлюцинаций и боролась с наркозависимостью. Адвокаты обвиняемой утверждали, что полиция «эксплуатировала психическое заболевание Хемме и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов». «В некоторые моменты ее так сильно накачивали лекарствами, что она не могла даже держать голову, поэтому ее привязывали к стулу», — рассказали они.

14 июня окружной судья постановил, что Хемме никак не связана с «делом Йешке», просмотрев доказательства команды юристов женщины. Выяснилось, что сотрудницу библиотеки лишил жизни местный полицейский, который позже попал в тюрьму за другое преступление. Теперь 63-летнюю Хемме должны освободить в течение 30 дней, если ее повторно не осудят. Адвокаты Хемме отметили, что ее тюремный срок — самое продолжительное неправомерное осуждение женщины в истории США.

Ранее сообщалось, что в США невиновного приговорили к 76 годам тюрьмы из-за показаний слепого очевидца. Он неправомерно провел за решеткой 12 лет и подал за это в суд на администрацию и полицию города Чикаго.