Невиновный провел 12 лет в тюрьме после показаний слепого свидетеля

В США невиновного приговорили к 76 годам тюрьмы из-за показаний слепого очевидца

В США невиновный мужчина, который провел в тюрьме 12 лет, подал в суд на администрацию и полицию города Чикаго. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Дэриена Харриса приговорили к 76 годам тюрьмы в 2014-м году. На суде сторона обвинения утверждала, что именно он расправился с мужчиной на автозаправочной станции за три года до этого. Этот вывод подкрепляли показания ключевого свидетеля, который якобы видел, как Харрис стрелял в потерпевшего. Поскольку свидетель страдал диабетом, адвокат Харриса поинтересовался, хорошо ли он видит. Тот ответил, что у него нет проблем со зрением. Показания сотрудника заправки, который заявил, что стрелял не Харрис, сочли недостоверными.

В 2023 году сотрудникам организации The Exoneration Project (Проект «Оправдание») удалось доказать, что свидетель, на словах которого строилось обвинение, много лет страдал от глаукомы. К моменту преступления он с юридической точки зрения мог считаться слепым. Поскольку показания юридически слепого очевидца крайне ненадежны, они не должны были приниматься во внимание во время следствия и суда.

Харриса, которому сейчас 31 год, освободили в декабре 2023-го. Теперь он подал иск против властей Чикаго, в котором утверждает, что полиция сфабриковала обвинения против него и заставила свидетелей дать обличающие его показания.

Мужчина заявил, что из-за лет, проведенных в заключении, он не может жить без посторонней помощи. «У меня нет финансовой поддержки. Ко мне относятся как к уголовнику, и на хорошую работу не устроиться. Школу закончить тоже очень сложно. Я абсолютно потерян», — посетовал Харрис.

Ранее сообщалось, что в США невиновную женщину схватили вместо беглянки, которую разыскивают с 1999 года. 66-летнюю Пенни Маккарти арестовали шесть вооруженных федеральных агентов перед ее домом в городе Финикс, штат Аризона.

