Невиновная женщина попала за решетку из-за перепутанных отпечатков пальцев

В США невиновную женщину арестовали из-за перепутанных отпечатков пальцев

В США невиновную женщину схватили вместо беглянки, которую разыскивают с 1999 года. Об этом сообщает ABC15.

В марте шесть вооруженных федеральных агентов задержали 66-летнюю Пенни Маккарти перед ее домом в городе Финикс, штат Аризона. По их версии, в действительности она не та, за кого себя выдает, а 70-летняя Кэрол Энн Розак, которую 25 лет искали за нарушение условий досрочного освобождения. Проверка подтвердила, что ее отпечатки пальцев совпадают с отпечатками Розак.

После ареста Маккарти провела ночь за решеткой. На следующий день она вышла на свободу до заседания суда, назначенного на девятое апреля. Ей предстояло доказать, что она действительно Маккарти, и ее перепутали с Розак по ошибке.

Сделать это помог телеканал ABC15, который провел собственное расследование и выпустил сюжет о ее злоключениях. Спустя несколько дней судья отменил предстоящее заседание и закрыл дело, которое возбудили против Маккарти. Служба маршалов США повторно проверила отпечатки пальцев и пришла к выводу, что они не совпадают. Первоначальное совпадение объяснили сбоем в компьютерной системе.

Путаница могла быть связана с тем, что ранее Розак украла и использовала персональные данные некоей Пении Бернс. До замужества Маккарти звали именно так.

Маккарти заявила, что будет добиваться справедливости. «Хотелось бы, чтобы кто-то наказал этих людей, — объяснила она. — Хотелось бы, чтобы другие не попали в такую ситуацию».

Ранее сообщалось, что в США судмедэксперта, которая помогла осудить более тысячи преступников, обвинили в подтасовке сотен результатов ДНК-тестов. Ивонн Вудс проработала в Бюро расследований Колорадо (CBI) почти три десятилетия, а ее работа по исследованиям биологических материалов считалась коллегами образцовой.