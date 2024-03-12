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13:26, 12 марта 2024Из жизни

Легендарного судмедэксперта обвинили в подтасовке сотен ДНК-тестов

В США легендарного судмедэксперта Ивонн Вудс обвинили в подтасовке сотен тестов

Фото: Louis Reed / Unsplash

В США судмедэксперта, которая помогла осудить более тысячи преступников, обвинили в подтасовке сотен результатов ДНК-тестов. Об этом сообщает The Colorado Sun.

Ивонн Вудс проработала в Бюро расследований Колорадо (CBI) почти три десятилетия, а ее работа по исследованиям биологических материалов считалась коллегами образцовой. Однако в ноябре 2023-го женщина неожиданно подала в отставку. В тот же день CBI объявило, что в ходе внутренней проверки работы Вудс были обнаружены некие «аномалии».

Отчет бюро, опубликованный в пятницу, 8 марта, показывает, что легендарный судмедэксперт намерено манипулировала ДНК-доказательствами, и сомнительными являются как минимум 652 уголовных дела. Отмечается, что среди них есть громкие расследования тяжких преступлений, о которых говорила вся Америка. Причем в данный момент следствие рассматривает только те дела, в расследовании которых Вудс участвовала с 2008 по 2023 год, а на работу в CBI она пришла в 1994-м.

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Расследование показывает, что эксперт не фальсифицировала совпадения анализов ДНК напрямую и не создавала подложные ДНК-профили, однако удаляла или изменяла некие данные в уголовных делах, а также искажала результаты тестов. Также в отчете говорится, что она «отклонялась от стандартных процедур в процессе расследований и срезала углы».

Через своего адвоката Вудс заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами, «чтобы отстоять точность своей работы, которая приводила к правдивым и справедливым результатам». При этом прокуратура Колорадо уже заявила, что все сомнительные дела Вудс, скорее всего, придется возобновить и отправить на доследование.

Для этого необходимо перепроверить более трех тысяч образцов ДНК, что равняется примерно годовому объему работы CBI в этой области. Это обойдется штату в дополнительные 7,5 миллиона долларов (680 миллионов рублей). Против Вудс возбуждено уголовное дело. «Один из важнейших вопросов сейчас заключается в том, был ли кто-либо неправомерно осужден в результате неправомерных действий», — заявили в офисе адвокатуры штата.

Ранее сообщалось, что в США на свободу вышел мужчина, который провел почти 30 лет за решеткой за чужое преступление. В феврале окружная прокуратура города Филадельфия, штат Пенсильвания, признала, что отсидевший три десятилетия в тюрьме Дэниел Гвинн был невинно осужден на пожизненный срок за преступление 1994 года.

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      Никита Савин
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