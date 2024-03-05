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09:32, 5 марта 2024Из жизни

Невиновный мужчина провел в тюрьме 30 лет за чужое преступление

В США на свободу вышел отсидевший 30 лет за чужое преступление Дэниел Гвинн

Фото: CBS Philadelphia / YouTube

В США на свободу вышел мужчина, который провел почти 30 лет за решеткой за чужое преступление. Об этом пишет The Washington Post.

В среду, 28 февраля, окружная прокуратура города Филадельфия, штат Пенсильвания, признала, что отсидевший три десятилетия в тюрьме Дэниел Гвинн был невинно осужден на пожизненный срок за преступление 1994 года. Тогда неизвестный поджег дом некоего Марша Смита. Спасти мужчину не смогли.

Гвинна, которому сейчас 54 года, арестовали после того, как на него указали двое свидетелей. Позже выяснилось, что изначально они опознали другого человека, однако он запугал их и заставил отказаться от показаний. Кроме того, защите Гвинна не предоставили материалы дела, включая информацию о другом подозреваемом. Мужчина не участвовал в очном опознании, а его фотографию не показали свидетелям среди других. Несмотря на это, суд вынес невиновному обвинительный приговор.

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Гвинн добился пересмотра дела в 2020 году, но его снова приговорили к пожизненному заключению. Однако после этого юристам мужчины предоставили доступ ко всем материалам дела. Это помогло начать новый процесс о снятии приговора. Также важную роль в освобождении Гвинна сыграл окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер, который несколько лет занимается пересмотром старых дел. Благодаря его действиям на свободу вышел 41 невинно осужденный.

«Дело Гвинна является примером эпохи небрежной и порой коррумпированной работы полиции и судебных органов, последствие которой до сих пор подрывает доверие к нашему профессиональному сообществу», — заявил Краснер.

Преступник, который, как теперь считает следствие, совершил поджог дома Смита, в данный момент отбывает пожизненный срок за другое преступление.

После снятия обвинений и реабилитации Гвинн заявил, что очень рад оказаться на свободе, и первым делом отправится домой, чтобы поужинать с семьей.

Ранее сообщалось, что отсидевший 28 лет в тюрьме за чужое преступление житель США обвинил в своем осуждении восьмерых полицейских и подал на них в суд. Ламар Джонсон, которому сейчас 49 лет, был осужден за расправу над Маркусом Бойдом в 1994 году.

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      Никита Савин
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