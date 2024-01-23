Отсидевший 28 лет невиновный подал в суд на восьмерых полицейских

В США отсидевший 28 лет невинно осужденный Ламар Джонсон подал в суд на полицию

Отсидевший 28 лет в тюрьме за чужое преступление житель США обвинил в своем осуждении восьмерых полицейских и подал на них в суд. Об этом пишет People.

Ламар Джонсон, которому сейчас 49 лет, был осужден за расправу над Маркусом Бойдом в 1994 году. В преступлении обвинили его и Фила Кэмпбелла. Джонсон утверждал, что невиновен, а Кэмпбелл признал вину и получил более мягкий приговор — семь лет лишения свободы. В 1995 году Джонсона приговорили к пожизненному заключению без права выхода по УДО. Обвинение основывалось на показаниях свидетеля, которые, как выяснилось позже, были даны под давлением следователей.

В феврале 2023 Джонсон был признан невинно осужденным, полностью оправдан и вышел на свободу. Теперь американец подал в суд на сотрудников полиции города Сент-Луис, которые, по его словам, подставили его.

В заявлении юристов Джонсона сказано, что полицейские сломали ему жизнь. Кроме того, указывается, что после вынесения невинно осужденному оправдательного приговора, ни один из правоохранителей, участвовавших в расследовании, не принес извинений за свои действия и не понес наказания. Теперь Джонсон будет добиваться от них денежной компенсации, сумма которой не уточняется.

«Те же самые доказательства, которые подарили свободу Ламару Джонсону в 2023-м, были доступны на его процессе 30 лет назад, однако были проигнорированы или скрыты теми, кто не видел никакой ценности в жизни двух чернокожих мужчин», — заявила адвокат Линдси Раннелс, имея в виду Джонсона и Кэмпбелла, который не дожил до оправдания.

Ранее суд в США постановил выплатить 25 миллионов долларов невинно осужденному мужчине, который отсидел в тюрьме 44 года. Ронни Лонг, которому сейчас 68 лет, был осужден на два пожизненных заключения в 1976 году по обвинению в изнасиловании.

