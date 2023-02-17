Невинно осужденный на пожизненный срок мужчина вышел на свободу через 28 лет

Ламар Джонсон из США провел в тюрьме 28 лет за совершенное другим убийство

В США на свободу вышел 49-летний Ламар Джонсон, которого осудили на пожизненный срок за убийство, совершенное другим. Об этом сообщает Missouri Lawyers Media.

Преступление, за которое невинно осужденный мужчина провел в тюрьме 28 лет, было совершено в октябре 1994 года в штате Миссури. Тогда двое людей в масках расстреляли некоего Маркуса Бойда на пороге его дома. В убийстве обвинили Ламара Джонсона и Фила Кэмпбелла. Джонсон с самого начала отрицал свою причастность к преступлению, а Кэмпбелл пошел на сделку со следствием, признал вину и получил более мягкий приговор — семь лет лишения свободы.

В 1995 году Джонсона приговорили к пожизненному заключению без права выхода по УДО. Обвинение основывалось на показаниях свидетеля, которые, как выяснилось позже, были даны под давлением следователей. Кроме того, в убийстве Бойда признался уже отбывавший пожизненный срок за другие преступления Джеймс Говард. Кэмпбелл также подтверждал, что совершил преступление в паре с ним.

Как пишет New York Post, разрешение на пересмотр приговора Джонсона было дано прокуратурой города Сент-Луиса только в 2019 году.

На заседании суда в декабре 2022 года Говард снова выступил в защиту Джонсона и описал подробности убийства Бойда. Свидетель Грэг Элкинг заявил, что полицейские заставили его указать на Джонсона, хотя он не был уверен, что видел именно его. Эрика Барроу, с которой Джонсон встречался в 1994 году, с самого начала утверждала, что он был с ней в ночь убийства в доме ее приятеля и покидал здание только на пять минут.

Против освобождения невинно осужденного выступала генеральная прокуратура штата Миссури. После вынесения оправдательного вердикта, ее представитель заявила, что офис прокурора не будет предпринимать никаких новых действий по этому делу, однако поддержала стремление своих коллег оставить Джонсона за решеткой.

Освобожденный поблагодарил своих адвокатов и сказал, что ближайшее время намерен потратить на общение с семьей, которой был лишен большую часть жизни.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Гавайи отсидел 23 года за убийство, которого не совершал. Мужчина был приговорен к 130 годам тюрьмы за изнасилование и убийство 23-летней Даны Айрленд.