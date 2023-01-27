Мужчина по ошибке отсидел 23 года за чужое преступление

Житель США Альберт Ян Швейцер отсидел 23 года за чужое преступление

Житель американского штата Гавайи отсидел 23 года за убийство, которого не совершал. Об этом сообщает KGMB-TV.

Во вторник, 24 января, суд города Хило постановил освободить 51-летнего Альберта Яна Швейцера, который с 2000 года по ошибке находился в заключении за чужое преступление. Мужчина был приговорен к 130 годам тюрьмы за изнасилование и убийство 23-летней Даны Айрленд.

Молодая женщина, прилетевшая на Гавайи из штата Вирджиния, погибла 24 декабря 1991 года. Она ехала на велосипеде в районе поселка Капохо, когда ее сбила машина. Неизвестные оттащили Айрленд в кусты и надругались над ней. Женщина еще дышала, когда ее обнаружили полицейские. Вскоре она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

В 1997 году в совершении преступления обвинили Альберта Швейцера, его брата Шона и мужчину по имени Фрэнк Полин. Обвинения были основаны на противоречивых показаниях Полина и не подтверждались вещественными доказательствами. В частности, найденные на месте преступления биологические материалы не принадлежали ни одному из троицы. Позднее Полин заявил, что оговорил Швейцеров, чтобы добиться освобождения сводного брата, однако его признание не приняли во внимание.

И Альберт Швейцер, и его брат были признаны виновными. По просьбе родителей, боявшихся навсегда потерять обоих сыновей, Шон Швейцер пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в непредумышленном убийстве, за что получил мягкий приговор.

Как пишет CBS, повторное рассмотрение дела Альберта Швейцера началось в 2019 году благодаря усилиям сотрудников организация The Innocence Project («Проект Невиновность»). Были проведены новые анализы ДНК, на основании которых Швейцера, его брата и Фрэнка Полина исключили из списка причастных к преступлению.

Альберт Швейцер заявил, что очень благодарен всем, кто причастен к его освобождению.

Ранее сообщалось, что двое невиновных мужчин из американского штата Джорджия по ошибке отсидели в тюрьме 25 лет за убийство, которого не совершали. На момент приговора им было по 17 лет.