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13:07, 27 января 2023Из жизни

Мужчина по ошибке отсидел 23 года за чужое преступление

Житель США Альберт Ян Швейцер отсидел 23 года за чужое преступление

Фото: Shutterstock

Житель американского штата Гавайи отсидел 23 года за убийство, которого не совершал. Об этом сообщает KGMB-TV.

Во вторник, 24 января, суд города Хило постановил освободить 51-летнего Альберта Яна Швейцера, который с 2000 года по ошибке находился в заключении за чужое преступление. Мужчина был приговорен к 130 годам тюрьмы за изнасилование и убийство 23-летней Даны Айрленд.

Молодая женщина, прилетевшая на Гавайи из штата Вирджиния, погибла 24 декабря 1991 года. Она ехала на велосипеде в районе поселка Капохо, когда ее сбила машина. Неизвестные оттащили Айрленд в кусты и надругались над ней. Женщина еще дышала, когда ее обнаружили полицейские. Вскоре она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

В 1997 году в совершении преступления обвинили Альберта Швейцера, его брата Шона и мужчину по имени Фрэнк Полин. Обвинения были основаны на противоречивых показаниях Полина и не подтверждались вещественными доказательствами. В частности, найденные на месте преступления биологические материалы не принадлежали ни одному из троицы. Позднее Полин заявил, что оговорил Швейцеров, чтобы добиться освобождения сводного брата, однако его признание не приняли во внимание.

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И Альберт Швейцер, и его брат были признаны виновными. По просьбе родителей, боявшихся навсегда потерять обоих сыновей, Шон Швейцер пошел на сделку со следствием. Он признал себя виновным в непредумышленном убийстве, за что получил мягкий приговор.

Как пишет CBS, повторное рассмотрение дела Альберта Швейцера началось в 2019 году благодаря усилиям сотрудников организация The Innocence Project («Проект Невиновность»). Были проведены новые анализы ДНК, на основании которых Швейцера, его брата и Фрэнка Полина исключили из списка причастных к преступлению.

Альберт Швейцер заявил, что очень благодарен всем, кто причастен к его освобождению.

Ранее сообщалось, что двое невиновных мужчин из американского штата Джорджия по ошибке отсидели в тюрьме 25 лет за убийство, которого не совершали. На момент приговора им было по 17 лет.

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Никита Савин
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