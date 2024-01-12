Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:40, 12 января 2024Из жизни

Невиновный отсидел 44 года и получил рекордную компенсацию

В США невинно осужденный за изнасилование в 1976 году Лонг получил $25 млн
Ronnie Long

Ronnie Long. Фото: Concord Police Department / the Charlotte Observer / AP

В США суд постановил выплатить 25 миллионов долларов (более 2,2 миллиарда рублей) невинно осужденному мужчине, который отсидел в тюрьме 44 года. Об этом сообщает Fox News.

Афроамериканец Ронни Лонг, которому сейчас 68 лет, был осужден на два пожизненных заключения в 1976 году по обвинению в изнасиловании. Его подозревали в том, что он вломился в дом 54-летней Сары Джадсон Бост из города Конкорд, штат Северная Каролина, ограбил ее и надругался над ней, угрожая ножом.

В 2020 году началось новое разбирательство по его делу. Суд сразу же постановил освободить пожилого мужчину. В январе невиновный получил рекордную компенсацию, считающуюся самой высокой в истории Северной Каролины.

Материалы по теме:
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека. Как она сломала ему жизнь?
Автор бестселлера «Милые кости» пережила изнасилование и обвинила в нем невиновного человека.Как она сломала ему жизнь?
29 мая 2023
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все» Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все»Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
18 ноября 2022
«Смертная казнь — для простых смертных» Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
«Смертная казнь — для простых смертных»Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
28 апреля 2018
«Я не жалуюсь» История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
«Я не жалуюсь»История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
12 декабря 2020

В ходе повторного суда выяснилось, что ни один из 40 отпечатков пальцев злоумышленника, найденных в доме потерпевшей, не принадлежали Лонгу. Эта информация была скрыта от его адвокатов. Результаты анализа образцов спермы с места преступления не были переданы защите. Кроме того, начальник полиции города и шериф округа «по необъясненным причинам» исключили из списка потенциальных присяжных всех чернокожих граждан, которым были вручены повестки.

Теперь администрация города Конкорд обязалась выплатить Лонгу 22 миллиона долларов (1,9 миллиарда рублей). Еще три миллиона долларов (около 269 миллионов рублей) он получит от бюро расследований штата, сотрудники которого «имели отношение к сокрытию доказательств невиновности подсудимого».

«Никакая сумма не возместит Ронни того, что он потерял. Но для него это большой шаг вперед», — сказал адвокат американца Джейми Лоу после решения о компенсации.

В 2021 году Лонг уже получил 750 тысяч долларов компенсации. Тогда его адвокат заявил, что эта сумма недостаточна.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Выдали последний пакет». У США закончились деньги на военную помощь Украине

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в нижнем белье

      Зеленский обвинил США в лишении денег украинских пенсионеров

      ЕК задумалась об уступках Венгрии ради многомиллиардной помощи Украине

      Остановки автобусов в Белгороде начали укреплять мешками с песком

      Госдеп заявил об отсутствии информации о закупках российской нефти США

      Сын Байдена не признал вину в неуплате налогов

      Невиновный отсидел 44 года и получил рекордную компенсацию

      Белый дом назвал причину редкого появления Байдена на публике

      Трамп выступил в суде вопреки запрету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости