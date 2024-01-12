Невиновный отсидел 44 года и получил рекордную компенсацию

В США невинно осужденный за изнасилование в 1976 году Лонг получил $25 млн

В США суд постановил выплатить 25 миллионов долларов (более 2,2 миллиарда рублей) невинно осужденному мужчине, который отсидел в тюрьме 44 года. Об этом сообщает Fox News.

Афроамериканец Ронни Лонг, которому сейчас 68 лет, был осужден на два пожизненных заключения в 1976 году по обвинению в изнасиловании. Его подозревали в том, что он вломился в дом 54-летней Сары Джадсон Бост из города Конкорд, штат Северная Каролина, ограбил ее и надругался над ней, угрожая ножом.

В 2020 году началось новое разбирательство по его делу. Суд сразу же постановил освободить пожилого мужчину. В январе невиновный получил рекордную компенсацию, считающуюся самой высокой в истории Северной Каролины.

В ходе повторного суда выяснилось, что ни один из 40 отпечатков пальцев злоумышленника, найденных в доме потерпевшей, не принадлежали Лонгу. Эта информация была скрыта от его адвокатов. Результаты анализа образцов спермы с места преступления не были переданы защите. Кроме того, начальник полиции города и шериф округа «по необъясненным причинам» исключили из списка потенциальных присяжных всех чернокожих граждан, которым были вручены повестки.

Теперь администрация города Конкорд обязалась выплатить Лонгу 22 миллиона долларов (1,9 миллиарда рублей). Еще три миллиона долларов (около 269 миллионов рублей) он получит от бюро расследований штата, сотрудники которого «имели отношение к сокрытию доказательств невиновности подсудимого».

«Никакая сумма не возместит Ронни того, что он потерял. Но для него это большой шаг вперед», — сказал адвокат американца Джейми Лоу после решения о компенсации.

В 2021 году Лонг уже получил 750 тысяч долларов компенсации. Тогда его адвокат заявил, что эта сумма недостаточна.

