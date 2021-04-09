Мужчина по ошибке отсидел 44 года в тюрьме и получил крупную денежную сумму

Житель американского города Дарем, штат Северная Каролина, 44 года отсидел в тюрьме за чужое преступление и получил крупную денежную сумму в качестве компенсации. Об этом сообщает информагентство AP News.

В 1976 году суд приговорил Ронни Лонга (Ronnie Long) к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании вдовы руководителя компании Cannom Mills. Все присяжные заседатели были белыми. Они отклонили свидетельство, которое могло доказать невиновность мужчины.

Федеральный суд пересмотрел обвинение Лонга. В сентябре прошлого года его выпустили из тюрьмы. Лонг получил компенсацию в размере 750 тысяч долларов (57,7 миллиона рублей). При этом его адвокат Джейми Лоу (Jamie Lau) заявил, что полученная его подзащитным компенсация недостаточна.

Уточняется, что Лонг вышел из тюрьмы через шесть недель после смерти его матери.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нэшвилл, штат Теннесси, семь лет отсидел в тюрьме по обвинению в преступлении, которого он не совершал, и вышел на свободу после пересмотра дела. Теперь он требует от властей штата компенсацию за проведенные за решеткой годы.