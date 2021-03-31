Невиновный мужчина по ошибке семь лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

Житель американского города Нэшвилл, штат Теннесси, семь лет отсидел в тюрьме по обвинению в преступлении, которого он не совершал, и вышел на свободу после пересмотра дела. Об этом сообщает сайт телеканала News Channel 5.

Уильяма Арнольда (William Arnold) приговорили к 25 годам тюремного заключения после того, как мальчик, учителем которого он был, сказал матери, что у него произошли сексуальные отношения с человеком по имени Уильям. Женщина сообщила в полицию, что это якобы был Арнольд.

Мужчина настаивал на своей невиновности. В 2020 году апелляционный суд штата пересмотрел его дело и постановил, что обвинение было вынесено ошибочно.

В итоге выяснилось, что в жизни ребенка был еще один Уильям — подросток и друг семьи. Позже этот человек признался в содеянном.

Теперь Арнольд требует от властей штата компенсацию за проведенные за решеткой годы. Он все еще привыкает к жизни на свободе и намерен добиваться того, чтобы больше никто не оказывался в подобной ситуации.

Американец подал жалобу на тысячу страниц в Совет по условно-досрочному освобождению. В ней он потребовал признания реабилитации.

«Это будет значить, что штат Теннесси причинил мне вред, и теперь официально должен взять на себя ответственность за случившееся. Это очень важно, потому что я представляю себе, сколько мужчин и женщин прошло через подобное, и они не могут добиться аналогичного процесса», — сказал он.

Арнольд подал жалобы и в отношении двух помощников окружного прокурора, которые участвовали в процессе — Аллегры Уокера (Allegra Walker) и Шерона Реддика (Sharon Reddick).

Ранее сообщалось, что житель американского города Гренада, штат Миссисипи, более 20 лет отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению и женился спустя год после освобождения. В результате пересмотра дела все обвинения с мужчины были сняты.