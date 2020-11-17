Невиновный мужчина 15 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

Житель американского штата Теннесси 15 лет отсидел в тюрьме по обвинению в убийстве, которое он не совершал. Об этом сообщает издание Unilad.

В 1998 году двое мужчин на белом автомобиле с кузовом «универсал» догнали Леруа Оуэнса (Leroy Owens) и избили его до смерти шлакоблоком. Очевидцы произошедшего указали, что преступление совершили двое афроамериканцев, и выбрали снимок Джозефа Уэбстера (Joseph Webster) из подборки фотографий в качестве одного из подозреваемых.

В 2006 году суд признал Уэбстера виновным в убийстве, основываясь на показаниях свидетелей. Подсудимый, которому сейчас 41 год, не признавал вину, но его приговорили к пожизненному заключению. На момент суда Уэбстер уже находился в тюрьме из-за менее тяжкого преступления. В результате он провел за решеткой около 20 лет, 15 из которых — по обвинению в убийстве Оуэнса.

Адвокат осужденного, Дэниел Хорвитц (Daniel Horwitz), организовал собственное расследование и подал заявление на пересмотр дела Уэбстера. Один из свидетелей изменил свои показания, а на орудии убийства не было найдено ДНК осужденного. Офис окружного прокурора порекомендовал судье отменить обвинение.

Во вторник, 10 ноября, Уэбстера освободили из тюрьмы. После освобождения бывший заключенный направился прямо к дому своей матери, чтобы впервые за 10 лет поесть домашней еды. Он любит свою семью и скучал по ним каждый день в заточении. Один из детей Уэбстера, Йокуан (Joquan), никогда не видел своего отца на свободе.

Ранее сообщалось, что житель американского города Детройт, штат Мичиган, 26 лет отсидел в тюрьме по обвинению в убийстве и был реабилитирован после теста ДНК. После выхода из тюрьмы Гамильтона встретили с объятиями около площадки для гольфа студенты юридической школы, которые помогали организовать пересмотр его дела.