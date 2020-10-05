Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

Житель американского города Детройт, штат Мичиган, 26 лет отсидел в тюрьме по обвинению в убийстве и был реабилитирован после теста ДНК. Об этом сообщает издание Detroit News.

В июне 1994 года Уилла Байас (Willa Bias) была найдена застреленной в своем доме. Главным подозреваемым стал ее пасынок — 19-летний Ласино Гамильтон (Lacino Hamilton). В январе 1996 года он был осужден и посажен в тюрьму на 80 лет с правом условно-досрочного освобождения через 50 лет.

Гамильтон заявлял, что не совершал убийства, однако суд признал его виновным на основании показаний другого заключенного, который с целью добиться смягчения правосудия по отношению к себе заявил, что подозреваемый признал вину.

Заключенный подавал в различные судебные инстанции апелляции с требованием пересмотреть обвинения, но безуспешно. Он разослал около пяти тысяч писем правозащитникам с просьбой разобраться в его ситуации. Одно из писем получила Клаудиа Уитман (Claudia Witman) из некоммерческой организации, которая занимается помощью невинно осужденным.

Адвокаты Ласино Мэри Чартье (Mary Chartier) из компании Чартье/Нямфукудза (Chartier/Nyamfukudza) вместе с коллегой Такурой Нямфукудза (Takura Nyamfukudza) боролись за его освобождение.

Два года назад представители Чартье связались с недавно сформированным при прокуратуре округа Уэйн Подразделением по обеспечению достоверности обвинения, чтобы попросить пересмотреть дело и проверить хранившийся в полиции Детройта ДНК-материал, взятый из-под ногтей Байас. Убитая боролась с нападавшим прежде, чем ее застрелили, и образцы ДНК могли быть использованы в качестве доказательства.

Когда Гамильтона осудили в 1990-х тестирование ДНК еще не получило широкое распространение в судебной практике. Обвинителю и адвокату американца не сообщили о наличии образцов. Проведенный спустя 26 лет тест оправдал Гамильтона.

Cудья Трейси Грин (Tracy Green), которая сняла обвинения против Гамильтона, извинилась за то, что случай пришлось пересматривать так долго. «Два года, в течение которых шел пересмотр дела — это очень, очень долгий срок для пребывания в тюрьме. Я уверена, это еще тяжелее для невиновного человека», — сказала Грин.

После выхода из тюрьмы Гамильтона встретили с объятиями около площадки для гольфа студенты юридической школы, которые помогали организовать пересмотр его дела.

Гамильтон сказал, что в первую очередь хочет насладиться радостью от того, что он снова может гулять по улице, принять душ и поговорить по телефону без вмешательства соседа по камере. Бывший заключенный планирует участвовать в работе над реформированием судебной системы, чтобы невиновные больше не оказывались за решеткой.