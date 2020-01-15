Невиновный мужчина 30 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление

В США оправдали невиновного мужчину, который 30 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление. Об этом сообщает газета The Guardian.

В понедельник, 13 января, суд отменил вынесенный в 1991 году приговор и освободил 62-летнего заключенного Джерри Томаса. В 1987 году жительница города Детройт, штат Мичиган, пожаловалась в полицию, что на нее напали в машине возле продуктового магазина. Спустя два года жертва признала в Томасе того самого злоумышленника.

Хотя у полиции не было вещественных доказательств и показаний свидетелей, Томаса приговорили к 50 годам тюрьмы за нападение и покушение на убийство. В 2010 году делом занялись представители The Innocence Project — некоммерческая юридическая организация, которая стремится оправдать неправомерно осужденных людей.

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Помимо прочего, инициативная группа выяснила, что жертва была за рулем компактного автомобиля Ford Escort. В 1987 году, когда было совершено преступление, Томас весил около 115 килограммов при росте в 190 сантиметров. Следовательно, он не мог легко забраться в машину и совершить преступление.

«Мы нашли человека схожей комплекции и сфотографировали его в салоне Ford Escort», — рассказала представительница The Innocence Project Джейн Пучер, отметив, что это выглядело нелепо. Поскольку жертва уже скончалась, дело уже нельзя пересмотреть и найти настоящего преступника.

Томас выразил благодарность и радость, что наконец может вернуться домой к семье. «Если бы полиция провела тщательное расследование, Томас никогда бы не оказался за решеткой», — заключила Пучер.

В августе прошлого года сообщалось, что жительница американского штата Невада по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила миллионную компенсацию. Теперь адвокат добивается для своей клиентки дополнительной выплаты за причиненный ей моральный ущерб.

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