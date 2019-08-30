Невиновная женщина отсидела 35 лет в тюрьме и стала мультимиллионершей

Жительница американского штата Невада по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила миллионную компенсацию. Об этом сообщает Daily Mail.

В 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс (Cathy Woods) приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл (Michelle Mitchell). Преступление было совершено в 1976 году. Вскоре Верховный суд штата Невада отменил приговор, однако в 1984 году женщина была осуждена повторно. Вышестоящие инстанции, рассматривавшие дело, оставили приговор в силе.

В 2015 году обнаруженный на месте преступления окурок подвергли ДНК-экспертизе и выявили имя настоящего убийцы Мишель Митчелл. Им оказался Родни Холбауэр (Rodney Halbower), подозреваемый в изнасиловании и убийстве еще пяти женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению за убийства 17-летней Полы Бакстер (Paula Baxter) и 18-летней Вероники Кашо (Veronica Cascio).

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В 1976 году Кэти Вудс работала в баре в городе Рино, где была убита Митчелл. Обвинения в убийстве строились на признании сотрудника психиатрической больницы, куда она позднее попала. По мнению адвоката Мейзи Пасич (Maizie Pusich), Вудс лгала, чтобы ее перевели в отдельную палату. «Ей ответили, что она недостаточно опасна для окружающих, чтобы претендовать на отдельную палату, — объясняет она. — Тогда она стала утверждать, что убила женщину в Рино». Сама Вудс говорит, что не помнит этого.

27 августа текущего года было принято решение выплатить американке денежную компенсацию в три миллиона долларов (более 200 миллионов рублей). «Никакие деньги не смогут восполнить то, что пришлось пережить Вудс, — говорит ее адвокат Элизабет Ван (Elizabeth Wang). — Но с помощью них мы, как минимум, сможем обеспечить должную заботу о ней».

Теперь Ван добивается для своей клиентки дополнительной выплаты за причиненный ей моральный ущерб. Адвокат отметила, что в 2019 году на территории штата Невада вступил в силу новый закон, который позволяет несправедливо осужденному человеку требовать компенсацию до 3,5 миллиона долларов.

В 2018 году сообщалось, что житель США Ричард Энтони Джонс (Richard Anthony Jones) провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое совершил его двойник. Он получит компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов, а также приглашение на консультацию юриста и разрешение участвовать в страховых программах здравоохранения штата.

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