Мужчина по ошибке 20 лет отсидел в тюрьме и женился

Житель американского города Гренада, штат Миссисипи, более 20 лет отсидел в тюрьме по ошибочному обвинению и женился спустя год после освобождения. Об этом сообщает Clarion Ledger.

В 1996 году чернокожего Кертиса Флауэрса (Curtis Flowers) обвинили в убийстве четырех человек в городе Вайнона, штат Миссисипи. Все жертвы были сотрудниками магазина, откуда его уволили за пару недель до этого. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств вины Флауэрса, его признали виновным. Он больше 20 лет провел в тюрьме в ожидании исполнения смертного приговора.

В декабре 2019 года мужчину выпустили из тюрьмы после того, как Верховный суд постановил, что конституционные права Флауэрса во время суда были нарушены: 61 присяжный заседатель из 72 присутствовавших на всех шести заседаниях по его делу был белым. В результате пересмотра дела все обвинения с мужчины были сняты.

В субботу, 20 марта, Флауэрс женился на Марлене Райт (Marlena Wright). Пара планировала свадьбу с момента его освобождения.

Ранее сообщалось, что житель американского города Чикаго, штат Иллинойс, восемь лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, доказал свою невиновность и стал адвокатом. Он и двое его друзей были арестованы и обвинены в сексуальном домогательстве, несмотря на то, что показания свидетеля противоречили заявлениям обвинителя.