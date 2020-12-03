Из жизни
 
Последние новости
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Дети богатых родителей вышли из изоляции и показали роскошную жизнь
Власти Москвы отказались от дополнительных ограничений на новогодние праздники 
Участница «Холостяка» попала в ДТП на Бали и разбила лицо
Третий российский регион объявил 31 декабря выходным
Обама, Джордж Буш-младший и Клинтон привьются от коронавируса
В Иране рассказали о жажде мести после убийства физика-ядерщика
Власти Москвы назвали сроки начала отмены ограничений из-за коронавируса
Азербайджан обнародовал первые официальные данные о погибших в Карабахе
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина по ошибке отсидел восемь лет в тюрьме и стал адвокатом

Перейти в «Мою Ленту»
Джаретт Адамс
Джаретт Адамс
Кадр: видео @jarrettadamslaw

Житель американского города Чикаго, штат Иллинойс, восемь лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, доказал свою невиновность и стал адвокатом. Об этом сообщает издание Unilad.

Джаретт Адамс (Jarrett Adams) был обвинен в изнасиловании после того, как посетил вечеринку в Университете Висконсин-Уайтуотер в 1998 году. Адамс и двое его друзей были арестованы и обвинены в сексуальном домогательстве, несмотря на то, что показания свидетеля противоречили заявлениям обвинителя.

Один из его друзей смог позволить себе услуги частного адвоката и не провел в тюрьме ни дня. Его обвинения были отклонены после того, как полиция обратилась к важному свидетельскому показанию.

Американца, которому предоставили государственного защитника, и его второго друга приговорили к 20 годам тюрьмы. При этом судья дал Адамсу дополнительные девять лет, так как он отказался извиниться за изнасилование, которого не было. Адамс заявил, что все трое были абсолютно невиновны, и к ним отнеслись несправедливо из-за цвета кожи.

Спустя полтора года, проведенных за решеткой, сокамерник Адамса натолкнул его на мысль пойти в библиотеку и самостоятельно изучить, почему его защита провалилась. Он узнал, что государственный защитник нарушил его права, не найдя и не вызвав в суд свидетеля, о котором было известно.

Используя газеты, к которым он имел доступ в тюрьме, Адамс нашел адвокатов, которые могли бы помочь ему оспорить его случай, и смог работать с одним из них над написанием жалобы. В 2004 году случаем Адамса занялся The Innocence Project — некоммерческая юридическая организация, которая стремится оправдать неправомерно осужденных людей.

Через восемь лет после ареста Адамса юристы из организации оспорили случай в Седьмом Окружном апелляционном суде в Чикаго. В феврале 2007 года все обвинения с него были сняты.

После того как его отпустили, Адамс зарегистрировался в колледже и получил диплом младшего специалиста, а затем — степень бакалавра в уголовном праве. В мае 2015 года он окончил Юридический факультет Чикагского университета Лойолы и нанялся на работу в The Innocence Project.

Адамс уже помог выйти на волю нескольким невинно осужденным. В том числе Кевину Бейли (Kevin Bailey), который провел в тюрьме 30 лет за убийство в 1989 году, которого он не совершал, и Ричарда Беранека (Richard Beranek), которого ошибочно обвинили в преступлении сексуального характера в 1990 году.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man Who Was Wrongfully Imprisoned For 8 Years Overturned His Own Conviction And Became A Lawyer
Невиновный мужчина 15 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление
Мужчина 26 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление
Невиновный мужчина 37 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0126 сентября
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-Мор

Остров проклятых

Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
17:0630 ноября

Медсестра сбросила 55 килограммов и дала совет желающим похудеть

15:4030 ноября

Итальянская долгожительница в третий раз заболела COVID-19

14:4630 ноября

Автомобиль с водителем провалился во внезапно образовавшуюся воронку

Из жизни00:0420 сентября
Тони Мусулин

«Все о таком мечтают, а он сделал»

Простой охранник украл миллионы евро и стал народным героем. Часть денег не нашли до сих пор
13:2630 ноября

Врач назвал причины сильной тяги к шоколаду

12:5130 ноября

В российском городе летучие мыши упали на землю и оцепенели от холода

11:4730 ноября

Диетолог назвала опасность куриных яиц для некоторых людей

Из жизни00:0118 сентября
Кристин Робинсон с мужем

«Я просто не могла сдаться»

Женщина шесть лет шла по следу убийцы. Ради справедливости она попыталась его соблазнить
10:3430 ноября

Ученые поймали «лох-несское чудовище»

09:0630 ноября

Муж семь лет притворялся безработным и зарабатывал тайно от жены

07:0030 ноября

100-летний мужчина назвал секретом долголетия алкоголь и сигареты

Россия
В Минпросвещения ответили на вопрос о повторном переносе итогового сочинения
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Врачи предупредили о более тяжелом течении COVID-19 при повторном заражении
Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса
Когда она начнется и кто первым получит прививки?
Губернатор Ленобласти обратился к жителям по случаю Международного дня инвалидов
«Тяжелые поражения, фатальное нарушение сердечного ритма»
Россияне тратят последние деньги и опустошают аптеки, спасаясь от коронавируса. Чем они рискуют?
Все материалы
Мир
Трамп решил заранее помиловать членов семьи до ухода с поста
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Дочь Трампа задумалась о политической карьере
Байден захотел назначить главой ЦРУ разработчика санкций против России
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Три страны объяснили бойкот встречи с представителями Донбасса в Совбезе ООН
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Все материалы
Бывший СССР
Российские военные разминировали единственную дорогу между Арменией и Карабахом
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Армия Азербайджана вошла в последний оставленный район в Карабахе
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Бывший секретарь Совбеза Армении назвал причины поражения в Карабахе
Все материалы
Экономика
Установлена стоимость вакцины «Спутник V»
Польша нашла новый повод для судов с Россией
Investor Day Сбера прошел в уникальном формате
Россияне начали скупать автомобили Lada
Сорвали банк
Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?
Все материалы
Силовые структуры
Российского прокурора взяли под стражу за помощь китайцам с контрабандой
В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери заподозрили учительницу
Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
В iPhone 12 сломалась сотовая связь
Земля оказалась на грани климатической катастрофы
В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона
Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
Жозе МоуриньюУдержаться на вершине
Лидирующий «Тоттенхэм» бьется в лондонском дерби, а МЮ ждет тяжелый выезд — главные интриги тура АПЛ
Станислав Черчесов«Это просто стыд»
Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
В руках бога
Умер Диего Марадона. Он был легендой мирового футбола
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка занялась сексом с возлюбленным и попросила оценить ее умения в анкете
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Роскомнадзор создал реестр аудиовизуальных сервисов
Умершая во время стрима подруга российского блогера оказалась беременной
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Раскрыта личность погибшей во время стрима россиянки
«Рано или поздно все начинают этим заниматься»
Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
Все материалы
Ценности
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Знаменитый повар раскрыл секрет идеальных вареных яиц
Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии
Свингеры устроили съезд и массово заразились коронавирусом
Звезда Instagram выпустит календарь со своими откровенными снимками
«Здесь никто никому не доверяет»
История россиянки, которая переехала в Корею и увидела ее темную сторону
Все материалы
Россиянин отсудил у дилера двойную стоимость сгоревшей Lada Vesta
Семь шестиколесных автомобилей-монстров, которых вы не встретите на улице
Знакомимся с уникальными машинами, которые круче танка и эксклюзивнее «Роллс-Ройса»
Самый доступный кроссовер Nissan оказался дешевле, чем ожидалось
Рассказываем всё об обновленном Volkswagen Tiguan для России
Как изменился главный немецкий кроссвер российского рынка после рестайлинга?
Genesis раскрыл стоимость кроссовера GV80 и седана G80 в России
Почему 2,5 миллиона за Geely — это интересная сделка?
Тест кроссовера Tugella, способного изменить имидж «китайцев»
Mercedes-Benz назвал стоимость нового S-Class в России
Все материалы
Дом
Назван средний размер ипотеки в России
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Секс-символ советского кино Светличная решила подарить свою квартиру соседям
Дерипаска построит дом для отшельницы Агафьи Лыковой
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Диагностический медцентр на севере Сахалина откроется в апреле 2021 года
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
Бюджет нацпроекта «Культура» увеличили на 13 миллиардов рублей
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
В России утвердят концепцию полной утилизации упаковки товаров
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
Россиянам предложили давать скидки по «семейному индексу»
Все материалы