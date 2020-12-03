Мужчина по ошибке отсидел восемь лет в тюрьме и стал адвокатом

Житель американского города Чикаго, штат Иллинойс, восемь лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, доказал свою невиновность и стал адвокатом. Об этом сообщает издание Unilad.

Джаретт Адамс (Jarrett Adams) был обвинен в изнасиловании после того, как посетил вечеринку в Университете Висконсин-Уайтуотер в 1998 году. Адамс и двое его друзей были арестованы и обвинены в сексуальном домогательстве, несмотря на то, что показания свидетеля противоречили заявлениям обвинителя.

Один из его друзей смог позволить себе услуги частного адвоката и не провел в тюрьме ни дня. Его обвинения были отклонены после того, как полиция обратилась к важному свидетельскому показанию.

Американца, которому предоставили государственного защитника, и его второго друга приговорили к 20 годам тюрьмы. При этом судья дал Адамсу дополнительные девять лет, так как он отказался извиниться за изнасилование, которого не было. Адамс заявил, что все трое были абсолютно невиновны, и к ним отнеслись несправедливо из-за цвета кожи.

Спустя полтора года, проведенных за решеткой, сокамерник Адамса натолкнул его на мысль пойти в библиотеку и самостоятельно изучить, почему его защита провалилась. Он узнал, что государственный защитник нарушил его права, не найдя и не вызвав в суд свидетеля, о котором было известно.

Используя газеты, к которым он имел доступ в тюрьме, Адамс нашел адвокатов, которые могли бы помочь ему оспорить его случай, и смог работать с одним из них над написанием жалобы. В 2004 году случаем Адамса занялся The Innocence Project — некоммерческая юридическая организация, которая стремится оправдать неправомерно осужденных людей.

Через восемь лет после ареста Адамса юристы из организации оспорили случай в Седьмом Окружном апелляционном суде в Чикаго. В феврале 2007 года все обвинения с него были сняты.

После того как его отпустили, Адамс зарегистрировался в колледже и получил диплом младшего специалиста, а затем — степень бакалавра в уголовном праве. В мае 2015 года он окончил Юридический факультет Чикагского университета Лойолы и нанялся на работу в The Innocence Project.

Адамс уже помог выйти на волю нескольким невинно осужденным. В том числе Кевину Бейли (Kevin Bailey), который провел в тюрьме 30 лет за убийство в 1989 году, которого он не совершал, и Ричарда Беранека (Richard Beranek), которого ошибочно обвинили в преступлении сексуального характера в 1990 году.

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