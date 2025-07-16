Оглашен приговор ефрейтору за продажу ВСУ за 80 долларов списков российских военных

Суд дал 23 года ефрейтору Хожаеву за продажу ВСУ списков военных РФ за $80

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов), который за 80 долларов продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию со списками российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Первые пять лет из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Также ему назначен штраф в 590 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с Хожаева полученные деньги в сумме, эквивалентной 80 долларов, — 9,5 тысячи рублей в доход государства.