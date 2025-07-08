Суд над российским военным о продаже секретных данных ВСУ закрыли от прессы

Суд закрыл процесс по делу экс-военного Ажаева, продавшего данные ВСУ за $80

Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по делу бывшего российского военнослужащего по фамилии Ажаев, который продал секретные данные Вооруженным силам Украины (ВСУ) за 80 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям о попытке госизмены и госизмене в виде перехода на сторону противника, дезертирстве, а также попытке вступить в террористическую организацию и легализации средств, полученных преступным путем. Он свою вину не признал.

Ажаев — бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска. Он продал Украине данные о российских военных объектах, за что получил двумя траншами 80 долларов.

Экс-военного задержали при попытке перейти на территорию Украины и, предварительно, вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

