Тесть Овечкина выплатит долг в размере 51 миллиона рублей

С бизнесмена Кирилла Шубского, вдовца актрисы Веры Глаголевой и отца Анастасии Шубской, супруги российского хоккеиста Александра Овечкина, суд взыскал 51 миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Шубский выступил поручителем по долгу строительной фирмы, а компания денег не вернула. Тогда девелопер Дмитрий Бауськов подал иск и потребовал с предпринимателя долг по договору поручительства в размере 52 миллионов рублей.

Позднее стороны решили помириться и прекратить дело. Суд утвердил мировое соглашение и уменьшил сумму на один миллион рублей. Остальное тесть Овечкина должен будет выплатить.

Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. Спустя два года у них родился сын Сергей. В том же году хоккеист, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

27 мая этого года сообщалось, что у Овечкина и Шубской родился второй ребенок. Мальчика назвали Ильей.

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