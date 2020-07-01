НХЛ разрешит игрокам участие в Олимпиадах

Национальная хоккейная лига (НХЛ) проводит переговоры с профсоюзом игроков (NHLPA) о возможности позволить спортсменам участие в Олимпийских играх. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в своем Twitter-аккаунте.

Если стороны придут к соглашению начнутся переговоры уже с Международным олимпийским комитетом. Вероятнее всего, игроки НХЛ смогут принять участие в Играх в 2022 и 2026 годах.

Гэри Беттмэн, комиссар НХЛ с 1993 года, открыто признавался, что Олимпийские игры подрывают сезон в НХЛ. При этом функционер признавал, что сами игроки рассчитывают на участие в соревнованиях.

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх.

Золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане завоевали российские хоккеисты, переигравшие сборную Германии — 4:3.

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