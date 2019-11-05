Российским игрокам НХЛ предрекли пропуск Олимпиады-2022

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил шансы игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит ТАСС.

Ротенберг заявил, что игроки НХЛ, скорее всего, не смогут участвовать в Играх, поскольку это не помещается в финансовую бизнес-модель лиги. Он отметил, что сборной России стоит рассчитывать только на тех хоккеистов, которые выступают на родине. «Шаг за шагом мы будем готовиться к Играм, как мы это делали в прошлый олимпийский цикл. Мы будем стремиться к победе в Пекине», — подытожил он.

На Олимпиаде в Пхёнчхане не было игроков НХЛ, поскольку лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что Международный олимпийский комитет отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх.

Золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане завоевали российские хоккеисты, обыгравшие в финале сборную Германии — 4:3.

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