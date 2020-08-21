Команда Овечкина вылетела из плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» и вылетел из розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Пятая встреча четвертьфинальной серии Восточной конференции прошла в ночь на пятницу, 21 августа, и завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Нью-Йорка, игравшей на выезде. Столичный клуб, капитаном которого является россиянин Александр Овечкин, потерпел четвертое поражение и прекратил борьбу за Кубок Стэнли.

В составе «Айлендерс» весь матч на площадке провел российский голкипер Семен Варламов. Вратарь отразил 21 бросок, отстоял на ноль и был признан второй звездой встречи.

«Кэпиталс» покидают плей-офф НХЛ во втором раунде второй сезон подряд. В 2018 году команда стала обладателем Кубка Стэнли.