Макгрегор сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Instagram Parimatch сделал прогноз на бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

Макгрегор посчитал, что скорее всего победу одержит Нурмагомедов, причем в первом раунде. Он добавил, что Гейджи необходимо подстроиться под тактику россиянина. «У Гейджи особый стиль — "нырки", которые помогут предотвратить джебы Хабиба. Также Хабиб всегда высоко держит голову и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его», — посчитал спортсмен.

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) осенью 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона промоушена в легком весе. Россиянин вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.