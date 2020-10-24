Тренер Макгрегора назвал причину для паники Нурмагомедова

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Оуэн Родди дал прогноз на бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Соответствующее видео доступно на его YouTube-канале.

Родди назвал Гейджи мощным ударником и заявил, что американец может «вырубить» Нурмагомедова. Специалист назвал также причину для паники россиянина и подчеркнул, что Гейджи способен этим воспользоваться. «Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведет себя нерационально», — заключил Родди.

Ранее 24 октября Макгрегор также сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи. Он посчитал, что скорее всего победу одержит Нурмагомедов, причем в первом раунде.

Кроме того, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев предостерег Нурмагомедова. Он допустил его поражение, отметив ударную технику американского соперника.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.