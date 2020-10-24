Макгрегор обратился к Нурмагомедову и Гейджи перед боем

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Джастину Гейджи перед их боем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит на острове Яс. Соответствующий пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Удачи сегодня, ребята. Вы знаете, что вас ждет после», — написал ирландец. Пост он сопроводил рекламой собственного бренда виски.

В первом поединке предварительного карда турнира UFC 254 россиянин Александр Яковлев проиграл испанцу Хоэлю Альваресу. Испанец поймал россиянина на болевой прием в первом раунде и заставил сдаться. В следующем бое российская девушка-боец Лиана Джоджуа получила страшное рассечение носа и проиграла американке Миранде Маверик.

Ранее 24 октября Макгрегор сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи. Он посчитал, что скорее всего победу одержит Нурмагомедов, причем в первом раунде.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена. Начало боя — не ранее 23:00 по московскому времени.