Российский боец Анкалаев нокаутировал молдавского Халка на UFC 254

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев нокаутировал молдаванина Иона Куцелабу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился в первом раунде. В концовке Куцелаба по прозвищу Халк пропустил тяжелый удар навстречу, после чего Анкалаев жестко добил его на настиле.

На счету Анкалаева 15 боев по правилам ММА. Он выиграл 14 из них, один проиграл. Куцелаба потерпел шестое поражение в карьере с 15-ю победами.

В первом поединке предварительного карда турнира UFC 254 россиянин Александр Яковлев проиграл испанцу Хоэлю Альваресу. Испанец поймал россиянина на болевой прием в первом раунде и заставил сдаться. В следующем бое российская девушка-боец Лиана Джоджуа получила страшное рассечение носа и проиграла американке Миранде Маверик.

Возглавят турнир UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гейджи. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена. Начало боя — не ранее 23:00 по московскому времени.