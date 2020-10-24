Появилось видео боя Волкова и Харриса на турнире UFC

Появилось видео боя российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который проходит на острове Яс в Абу-Даби. Оно предоставлено правообладателем.

Поединок завершился во втором раунде. Волков обрушил на соперника ряд ударов, попав в солнечное сплетение, после чего рефери остановил бой.

На счету Волкова 40 поединков в ММА: 32 победы и восемь поражений. Харрис за карьеру провел 22 боя, одержав 13 побед и потерпев 9 поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.