Муфтий Чечни поддержал назвавшего Макрона тварью Нурмагомедова

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью. Свое мнение о выпаде спортсмена в адрес французского лидера он высказал в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

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«Хабиб сказал то, что до него сказали уже очень многие мусульмане, поэтому я всецело поддерживаю его слова. (...) Для нас враги те, кто сжигает Коран, кто оскорбляет нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)», — сказал Салах-хаджи Межиев.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram фото Макрона с нарисованным на его лице отпечатком ботинка. Под постом он написал: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей».

Так он отреагировал заявление Макрона после убийства школьного учителя Самуэля Пати, которому отрезали голову из-за того, что он в рамках программы о свободе слова демонстрировал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Тогда Макрон сказал, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами. По мнению бойца ММА, слова Макрона оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман.