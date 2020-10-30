Муфтий Чечни предостерег французов в России и назвал врагами сторонников Макрона

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что считает врагами всех французов, которые поддерживают французского президента Эммануэля Макрона, вне зависимости от того, где они находятся — во Франции или в России. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!» — заявил Межиев.

Муфтий допустил, что к поддерживающим Макрона французам у чеченцев могут возникнуть вопросы.

«Как мы узнаем о настрое того или иного француза? Будем спрашивать, — сказал Межиев. — И тогда... Макрон далеко, он — близко, так что может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента».

30 октября чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram фото Макрона с нарисованным на его лице отпечатком ботинка. Под постом он написал: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей». По мнению бойца, слова Макрона оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман.