Собчак отреагировала на пост Нурмагомедова про «Макрона-тварь» и ислам

Ведущая Ксения Собчак отреагировала на пост российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в котором спортсмен назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью и выступил в защиту ислама. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

«Человек, который является кумиром для многих людей, в том числе детей, высказывает свои мысли вот таким способом», — отметила Собчак. Ведущая выразила грусть по этому поводу.

Она также допустила, что наличие оскорблений иностранного политика в публикации бойца «кто-то может счесть сигналом к покушению и насилию». «Готов Хабиб нести за это ответственность?» — задалась вопросом блогерша.

В публикации Нурмагомедов выразил мнение, что Макрон и его последователи «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман» и посчитал, что провокации против исламского мира «им выйдут боком». Для иллюстрации он выбрал фото Макрона с наложенным на него отпечатком ботинка.

27 октября Собчак опубликовала пост в поддержку Макрона. Она назвала президента Франции своим героем и раскритиковала его противников за «средневековость». По словам телеведущей, фанатики запугали людей и приучили их к мысли, что за шутки про ислам могут отрезать голову.

В октябре во Франции произошло несколько вооруженных нападений: выходцы из исламских стран, вооруженные ножами, нападали на церкви и полицейских. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама». Поводом для выступления стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Он показал ученикам на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда.