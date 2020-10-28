Исмаилов назвал Собчак «грязным тупым животным» из-за поддержки критики ислама

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов обратился к журналистке Ксении Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, подвергшего критике ислам из-за убийства учителя. Соответствующее видео доступно в его Instagram-аккаунте.

«Президент Франции — исламофоб, поэтому он пытается задеть и оскорбить чувства верующих. Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: Ксения, ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек, произросла из говна, из кучи дерьма», — заявил Исмаилов.

Ранее Собчак сообщила, что начала получать угрозы из-за поддержки критика ислама. Она называла французского лидера своим героем и критиковала высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова за «средневековость».

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Террориста застрелили полицейские. После произошедшего Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии. Рамзан Кадыров, комментируя выступление иностранного политика, назвал Макрона лидером терроризма.

Исмаилов известен по выступлениям в ACA. Среди именитых соперников бойца — Владимир Минеев и Александр Емельяненко. Последнего Исмаилов нокаутировал, будучи легче тяжеловеса на 20 килограммов.