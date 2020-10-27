Магомед Исмаилов рассказал о драке со скинхедами в одиночку

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов вспомнил о том, как противостоял нескольким скинхедам в уличной драке. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Василия Конова.

34-летний спортсмен рассказал, как оказался один против группы агрессивно настроенных скинхедов. Сперва Исмаилов был в компании представителей Кавказа и решил, что они также примут участие в конфликте. Побежав на пятерых хулиганов, спортсмен не понял, что остался без поддержки.

«Они меня били, я уже не знал, что делать. Я сюда повернусь — прилетит отсюда, туда повернусь — оттуда. Они как-то слаженно меня так окружили со всех сторон», — вспоминает он. По словам Исмаилова, ему удалось вырваться из-под ударов, проведя проход в ноги одному из нападавших. После этого, как подчеркивает боец, ему пришли на подмогу.

Исмаилов известен по выступлениям в ACA. Среди именитых соперников бойца — Владимир Минеев и Александр Емельяненко. Последнего Исмаилов нокаутировал, будучи легче тяжеловеса на 20 килограммов.