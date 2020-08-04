Исмаилов порассуждал о реванше с Емельяненко и потребовал «правильную сумму»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов порассуждал о реванше с тяжеловесом Александром Емельяненко. Запись интервью спортсмена доступна на YouTube.

Исмаилов посчитал, что ответный поединок не будет интересным, но допустил его проведение. «За правильную сумму я готов дать реванш. Какая сумма? Это нормальная цифра должна быть», — заметил боец.

Спортсмен подчеркнул, что будет ждать обсуждения и потребует «правильного предложения». «Я же в космосе. Я улетел в космос», — усмехнулся он.

31 июля стал известен гонорар Исмаилова за бой с Емельяненко. По словам менеджера бойца Азамата Бостанова, спортсмен заработал около десяти миллионов рублей.

25 июля Исмаилов рассказал, что Емельяненко уже попросил его о реванше. При этом боец подчеркнул, что не намерен выступать в тяжелом весе, хотя для последнего боя и набрал вес.

Поединок состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжение всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде, просигнализировав поражение тяжеловеса нокаутом.